FARO te lleva al SonRías Baixas: sorteo de 10 abonos dobles

El recinto de As Lagoas, en Bueu, acoge una nueva edición del SonRías Baixas, una cita imprescindible para los amantes de la música en directo y uno de los festivales más destacados del verano gallego. Del 30 de julio al 1 de agosto, la cita contará con actuaciones de LA M.O.D.A., Ultraligera, Zahara, La Pegatina, Alcalá Norte, Veintiuno, Barry B, Biznaga y muchos más.

Faro de Vigo sortea 10 abonos dobles para disfrutar de todo el evento. Participar es muy sencillo: completa el formulario que encontrarás a continuación antes del 22 de julio a las 23:59 horas y entrarás en el sorteo.