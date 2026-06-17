FARO te lleva al Galicia Fest

El Porto de Vigo acoge una nueva edición del Galicia Fest, una cita imprescindible para los amantes de la música en directo que reunirá a algunos de los artistas más destacados del panorama indie y pop español.

Los días 26 y 27 de junio, el festival contará con actuaciones de Coti, Lori Meyers, Maryland, Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit, Juan Magán, Álvaro de Luna, Sabela, Taburete, Carla Lourdes, Fredi Leis, Vera Fauna y muchos más.

Participar es muy sencillo: completa el formulario que encontrarás a continuación antes del 21 de junio a las 23:59 horas y entrarás en el sorteo de un abono doble para disfrutar de todo el festival.