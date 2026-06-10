FARO te invita a vivir la 43ª Mostra de Teatro de Cangas
Del 21 de junio al 5 de julio, la 43ª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCFC) llenará de animación y cultura el Auditorio Municipal Pazos Varela y otros espacios del municipio con 24 espectáculos y actividades.
Desde Faro de Vigo sorteamos 9 entradas dobles entre nuestros suscriptores para asistir a una de las funciones del festival, que se celebrarán entre los mencionados días. Cada persona ganadora recibirá 2 entradas para una función concreta, que se le asignará aleatoriamente :
• Miércoles, 24 Junio, 21:00: El peor espectáculo del mundo... de momento!
• Jueves, 25 Junio, 22:00: Ensaio técnico
• Viernes, 26 Junio, 22:00: La Loca Historia del Siglo de Oro
• Sábado, 27 Junio, 22:00: Caperucita en Manhattan
• Domingo, 28 Junio, 22:00: Cariño malo
• Jueves, 02 Julio, 22:00: Ubasute
• Viernes, 03 Julio, 22:00: THE ONE & the one
• Sábado, 04 Julio, 22:00: Hoy tengo algo que hacer
• Domingo, 05 Julio, 21:00: VIVA!
Participa y prepárate para disfrutar del teatro más vivo, diverso y emocionante. Participa hasta el domingo 14 de junio a las 23:59.