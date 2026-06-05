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¡Vive Rock in Rio Lisboa con Faro de Vigo!
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¡Vive Rock in Rio Lisboa con Faro de Vigo!

Sorteamos 7 entradas dobles para disfrutar de uno de los festivales de música más importantes de Europa

FARO sortea entre sus suscriptores siete entradas dobles para disfrutar de uno de los festivales de música más importantes de Europa. Los afortunados ganadores podrán asistir a las jornadas del 20 y 21 de julio, dos fechas que reunirán en la capital portuguesa a grandes estrellas internacionales como Katy Perry, Linkin Park, Charlie Puth, Cypress Hill o The Pretty Reckless, entre otros artistas confirmados.

Para participar, solo tienes que completar el formulario que encontrarás a continuación antes del jueves 11 de junio a las 09:00 horas.