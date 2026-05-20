El Salón del Caravaning llega a Vigo: consigue tu entrada doble

Faro de Vigo te invita a asistir, en un nuevo sorteo exclusivo para suscriptores, al Salón Atlántico del Caravaning. Del 28 al 31 de mayo, el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) acoge la primera edición de este evento dedicado al turismo flexible, sostenible y tranquilo, que reunirá a las principales marcas, distribuidores y aficionados del mundo de las autocaravanas, campers y caravanas en un mismo espacio.

Para participar, solo tienes que completar el formulario que encontrarás a continuación antes del domingo 24 a las 23:59 horas.